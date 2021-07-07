 

Определился первый финалист Евро 2020. Италия победила в серии пенальти

07.07.2021, 0:50, Новости дня
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Основное время завершилось со счетом 1:1. Два овертайма не привели к результатам. Победитель определился в серии пенальти – 4:2 в пользу Италии.

В течение основного времени матча первый гол забил на 60-й минуте полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза.

Фото: EPA

На 80-й минуте нападающий Испании Альваро Мората пробил оборону соперников. 

Фото: EPA
Контекст:

Во втором полуфинале Евро 2020 сборная Англии сыграет против Дании. Игра пройдет 7 июля.

Финалисты встретятся на стадионе “Уэмбли” в Лондоне 11 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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