Определился первый финалист Евро 2020. Италия победила в серии пенальти

Основное время завершилось со счетом 1:1. Два овертайма не привели к результатам. Победитель определился в серии пенальти – 4:2 в пользу Италии.

В течение основного времени матча первый гол забил на 60-й минуте полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза.

Фото: EPA

На 80-й минуте нападающий Испании Альваро Мората пробил оборону соперников.

Фото: EPA

Контекст:

Во втором полуфинале Евро 2020 сборная Англии сыграет против Дании. Игра пройдет 7 июля.

Финалисты встретятся на стадионе “Уэмбли” в Лондоне 11 июля.

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