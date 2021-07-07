Определился первый финалист Евро 2020. Италия победила в серии пенальти
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Основное время завершилось со счетом 1:1. Два овертайма не привели к результатам. Победитель определился в серии пенальти – 4:2 в пользу Италии.
В течение основного времени матча первый гол забил на 60-й минуте полузащитник сборной Италии Федерико Кьеза.
Фото: EPA
На 80-й минуте нападающий Испании Альваро Мората пробил оборону соперников.
Фото: EPA
Контекст:
Во втором полуфинале Евро 2020 сборная Англии сыграет против Дании. Игра пройдет 7 июля.
Финалисты встретятся на стадионе “Уэмбли” в Лондоне 11 июля.
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