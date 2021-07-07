ЕС требует освободить Бабарико, которого суд приговорил к 14 годам тюрьмы

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних связей Петера Стано, опубликованном 6 июля.

“Бабарико содержался под стражей с 18 июня 2020 года только потому, что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах в августе 2020 года в качестве кандидата. Этот приговор является одним из не менее 125 несправедливых и произвольных приговоров, недавно вынесенных белорусскими судами по итогам политически мотивированных судебных процессов, часто проводимых за закрытыми дверями и без соблюдения надлежащих процедур”, – подчеркивается в документе.

Стано отметил, что сейчас в Беларуси более 530 политзаключенных, задокументированы сотни случаев пыток.

“Режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко очевидным образом нарушает международные права человека, которые он обязался отстаивать. Режим должен остановить репрессии и несправедливость и привлечь виновных к ответственности”, – добавил спикер.

Он призвал белорусские власти к диалогу с гражданским обществом и проведению новых выборов. Стано не исключает введения новых санкций против Беларуси.

“За серьезные нарушения прав человека приходится платить”, – подчеркнул он.

Бабарико был арестован в 2020 году после того, как выразил намерение зарегистрироваться кандидатом на выборах президента Беларуси.

Контекст:

Бабарико в течение 20 лет руководил “Белгазпромбанком”, акционерами которого являются российские “Газпромбанк” и “Газпром”. Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Его, как и других оппозиционных кандидатов, дипломата Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского, не допустили к выборам.

18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны “кукловоды” из числа “больших начальников в “Газпроме” и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

29 марта 2021 года Бабарико объявил о создании собственной партии “Вместе”.

10 июня Московский райсуд Минска приговорил четырех волонтеров штаба Бабарико к пяти годам колонии усиленного режима каждого якобы за подготовку массовых беспорядков.

Дело о финансовых махинациях рассматривает Верховный суд Беларуси. Вместе с Бабарико обвиняемыми по делу проходят еще шесть человек. Им грозят тюремные сроки до шести с половиной лет.

В последнем слове в суде Бабарико отказался признавать вину.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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