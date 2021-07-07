Мэры Ниццы и Баден-Бадена направили в Ялту письма поддержки

Пострадавшая от наводнения Ялта получила письма от мэров французской Ниццы и немецкого Баден-Бадена, они выразили готовность оказать помощь, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Мы в адрес администрации нашего города получили письма от мэра Ниццы (Франция) Кристиана Эстрози, мэра Баден-Бадена (ФРГ) Маргарет Мерген, а также от мэра Эйлата (Израиль). Во всех этих письмах звучат слова поддержки, сочувствия и готовности оказания любой помощи жителям Большой Ялты, а также Крыма», – сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, информирует РИА «Новости».

Ницца, Баден-Баден и Эйлат являются городами-побратимами Ялты.

Напомним, в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.