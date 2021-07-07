 

В петербургском Политехе опровергли визит в вуз задержанного эстонского консула

07.07.2021, 0:34, Новости дня
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В политехническом университете Петра Великого в Петербурге заявили, что официальных встреч у эстонского консула Марта Лятте в вузе перед задержанием не было.

«Официальных рабочих встреч у эстонского консула в университете не было», – прокомментировали информацию о задержании эстонского консула на выходе из вуза «Фонтанке» в пресс-службе СПбПУ.

Ранее в ФСБ сообщили, что эстонский консул Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик сообщила, что консула задержали после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете и заявила, что произошедшее было провокацией.



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