В петербургском Политехе опровергли визит в вуз задержанного эстонского консула

В политехническом университете Петра Великого в Петербурге заявили, что официальных встреч у эстонского консула Марта Лятте в вузе перед задержанием не было.

«Официальных рабочих встреч у эстонского консула в университете не было», – прокомментировали информацию о задержании эстонского консула на выходе из вуза «Фонтанке» в пресс-службе СПбПУ.

Ранее в ФСБ сообщили, что эстонский консул Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера.

Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик сообщила, что консула задержали после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете и заявила, что произошедшее было провокацией.