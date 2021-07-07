«Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США

Сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой могут стоять «связанные с Россией» хакеры, утверждает Bloomberg.

Источники Bloomberg утверждают, что произошедшее на прошлой неделе кибернападение осуществили участники группировок APT 29 или Cozy Bear, которые якобы связаны со Службой внешней разведки России. Bloomberg не располагает информацией о том, были ли в результате взлома похищены какие-либо данные, передает ТАСС.

Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством.

Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.

Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории РФ хакеров.

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».