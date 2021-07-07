Мнение: А не погонять ли нам пи…гов? Святое для патриотов!



Чота мне на третий день, честно, надоело слушать про Вкус Вилл (так да, да, пишется?). Тут дело не в том, люблю я хеев или не люблю. Ну, коли тема 18+ (это для органов пометка) – вопрос-то в чем? В России мало кому нравятся "они". Причем, это я про них, а вот про барышень – да еще в красивых фильмах (18+, это пометка для органов) – самое-то, правда, да? Вот только я видел живьем вторых и как говорят, вроде бы одного – из первых. Правда, причем тут вкус вил?

Да, да, да, нам навязывают – все это я знаю и не одобряю. Причем, какие шутки. Вы еще, уверен, в массе своей-то не поняли, как вас опять развели? Мне просто лень про это ролик делать.

1) Вас развели пиарщики – причем, не только той сети.

Смотрите. Вот якобы, мне лениво искать все это, вычислили того персонажа – кто может быть все это придумал. Причем, сразу говорю – без санкции с САМОГО ВЕРХА – никто бы ему ничего не разрешил. И если честно, если у них там, наверху, хеи, а не 3,14сы (разницу объяснять?) – мне похрену. Потому, что.

1.1) Так или иначе – они у нас скомуниздили радугу. Либо тот пиарщик, кто на фоне ЛГБТ-флага (вот, какого х..я это теперь так?) – морду свою фотал.

1.2) Либо те, кто из-за размещения акций на Ньюоркской биржо – нам это подбросили. И да, есть еще 3.

1.3) А вот в голове нет мыслей, что даже ОТКАЗАВШИСЬ и ИЗВИНИВШИСЬ – они профитоф наелись? Здесь это скоро забудется, не умоляйте, русский народ уже куда-то даже графиню Де Леруа Мерлен пристроил. Я проверил, я смотрел сайт проституток Москвы – ее там нет. Но зато, их теперь будут любить там – как ЖЕРТВ. Красиво, же?

Но самое интересное – это пункт 2. И тут надо еще раз отметить – что хомосеки (это не пропаганда, это медицинский факт, еще раз 18+ для органов) – это… ну, короче, не все одинакого полезны. Потому, что:

2.1) Это, действительно, могут быть – простые люди, ну, так получилось. И если я не знаю, а я знать не хочу, что они там делают – причем, что характерно, некоторые, так сказать, хетеро – такое у себя творят, что вам потом водкой отпаиваться – так кому какое дело?

2.2.) Вот эти вот красочные и разрисованные [слово нехорошее] – пи…рги, короче, которые всегда на виду – вот эти – опаснее. Ибо, во-первых, они …тые, во-вторых, на таких ставят большие дяди с большим баблом, которые вполне себе, думаю, обычные и трахают либо жен, либо молодых девок под Хенесси (ой, Фрейд попер), но самое главное – вот это не про хеев, это про смену парадигмы. Чтобы вас и нас было удобнее гонять. Причем, перед финалом, еще один пункт.

2.3) Вот дяди с большим баблом и пи…рги, клали на обычных уставших лесбиянов и гомосеков. Причем, последние две группы – я просто уверен, их – ненавидят.

Теперь объяснимся.

Итак, а вы видели хоть раз митинг: "Гомосеки против Путина" или "Лесбиянки за Путина"? – неа, и не увидите.

Потому что их нет – митингов. Я не поддерживаю, еще раз для любителей плоско пошутить, все это дело. Но, действительно, как-то став центристом, не могу сказать – что их прямо надо выжигать каленым железом. Кстати, Путин – кроме того, что он не хотел бы мыться с хеем, и его неловкой паузы, когда он шутку не нашел на пресс-конференции – ничего тоже не говорил.

У них одна цель. Вернее, их несколько – но цель одна – бабло и власть.

У тех, что поменьше, у этих ВкусВилов, у этих вот, маркетологов ВкусВилов – рубануть бабла. А у этого клана, ой, даже лень кавычки ставить квадратные – у тех – реальено власть и переформатировать мир.

Ведь, вот подумайте сами, да?

Уставшему дяде Васе – не знаю, где он работает – на стройке, в органах, инженером, программистом, автобус водит или такси – не важно – ему зашибись от того, что его еще больше смогут запалить? Ну, живет он, кого-то шпилит или его шпилят – и чо? Очень хороший фильм в этом плане, "Громкая связь", кажется – пока никто не знает, и ему хорошо, и вам, его друзьям – не плохо.

Лично мне – ой, какой я гомофоб – этот выбор делать бы не хотелось. Потому что вам в мою голову – тоже лезть сильно не надо, я сам себя боюсь.

Или вот – лесбиянки. По фильмам – просто шикардос. А на деле, это я видел – две часто уставшие бабы, кто просто сначала жили с другом другом, потом разочаровались в мужиках, потом, простите, секс, как и деньги никто не отменял (хотя и это правда, женщинам это надо меньше, биология, бл). Или две девки, такое я видел в общаге – не самые страшные, но почему-то сделавшие этот выбор. Одна, причем, обычно, на мужика похожа. Сапоги там, брутальность. Вот нихрена никакой связи с красивыми фильмами.

И вот всем им сейчас говорят – да мы же крутые! Выходите, покажите себя, целый, сцк, месяц – мы будем тусить! Кстати, офигенно! Негры завидуют – у хомиков месяц радости – весь июнь и радугу забронировали!

И теперь мы подошли к главному.

Обычным людям, и обычным хеям или лесбо – это нахрен не уперлось, как мне кажется. Или чо, мы Гетеро – 11 месяцев оставшихся будем строем ходить? И доказывать им – что мы тоже имеем права? Неа, это для любителей Вкус Вила – так не работает.

Потому что негров в России, а вот означенные товарищи – встречаются, вчера хороший фильм смотрел – что негры тоже бывают русскими, Голливудский фильм – надо нас расколбасить.

А вам, искренне возбудившимся – не похрену, кто там, в рамках, закона – кого по ночам, а может и днем – как и чем сношает? Воотт.

Вот, все, кто разгоняет или почти все, моральную нравственность – должны учитывать одно. Это вы хайп ловите и новых ведьм пытаетесь найти.

И раз за разом – у нас есть Конституция. И технически – они ее не нарушили, сеть эта. Но, мне, да, противно это.

Только призывайте вы – не ходить туда, а не акцентировать внимание на этих ребятах и девках – которых там 3-5%.

Потом что им будет хуже, если они проиграют. И вы проиграете. Почему? Все просто.

У меня у самого проблема. Да, да, да, не то, что вы подумали.

Можно ездить на машине сделанной в Японии и любить Россию?

Можно любить коньяк, а не только водку и любить Россию?

Можно зарабатывать много денег и любить Россию и чтобы на тебя не наезжали?

И, да-да-да, можно относится к секс-меньшинству и любить Россию? И голосовать за Путина?

Поняли? Оно.

Нам обычно представляют хомосеков, которые про оппозицию. Красивые такие, накрашнные, страшные, как атоманая война.

А если ты… ну, мало, ли – губернатор, мэр, депут, гаишник, пограничник, пожарный, дворник, программист, кузнец, блогер (ой, счас шутки будут, Варламова посмотрите, Кросовский, кстати) – все, одна дорога – на Эхо Москвы?

Я понял, на удивление, что из консерватора еще и стал центристом.

Хотите себе проблем? Не в смысле, на свою зопу (о, смешно получилось) – а своей стране, в дальней перспективе, причем – как пойдет?

Ищите внутренних врагов! Особенно на тех, кто хайп любит раздувать.

Вкус-Вил – должны ответить по закону, хотя там вроде все чисто – а лучше рублем. Ибо наша страна – она такая. И мы тут уживаемся.

Правые и левые, кавказцы и славяне, натуралы и не очень. Кстати, негры.

И вот те, кто пытается выделить из нас какую-то ЭЛИТНУЮ ГРУППУ – это и чиновнивников касается – должны отвечать.

Ибо это только Россию – безудержное миролюбие, которое не раз выручало нас – страну и спасает.

Мне можете не верить, смотрите как сейчас 100500 гендеров разрывает США. И негры, ой – афроамериканцы, угнетенные, так сказать, в пятом поколении. Пока у нас нет почти особо одаренных, кто пытается их звать русско-африканцами. Ибо это ничего негативного не несет, о чем еще написал давно-давно Маяковский, мой папа любит это цитировать, а в моем детстве особенно любил:

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

Так что думайте. В русском языке, понятие п…рас – и это не только про ориентацию, это еще про тех, кто по жизни – хомосек. И вот это как раз – сильно не биология.

Счастья вам.

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