Мнение: О всё более полной капитуляции Байдена и США

Умные люди недаром говорили, что Байден – это голова! И что ему палец в рот не клади. 46-й президент США Джозеф Робинетт #Байден-младший, карьерный политик и политический ветеран, – это не какой-то там самонадеянный выскочка и кремлёвский агент Дональд Наш Трамп. Уж он-то даст жару!

И вот… Даёт…

Администрация президента #США Джо Байдена радикально пересматривает санкционную политику Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, процесс должен завершиться к концу лета. А прямо сейчас детали нового подхода к санкционной стратегии всё ещё уточняются.

По словам собеседников WSJ, власти США намерены в принципе отойти от «масштабных кампаний по оказанию давления» на другие страны, они будут стремиться избежать нанесения экономического ущерба самим себе и действовать вместе с союзниками, а не односторонне.

Аналитики Белого дома нашли, что администрация Дональда Трампа широко применяла санкции в качестве инструмента внешней политики, чтобы оказать давление на экономики Ирана, КНДР и Венесуэлы. Это помогло достичь краткосрочных целей, но не изменило поведения стран, против которых вводили ограничения, «что вызвало вопросы о ценности санкций как отдельного инструмента». И теперь в администрации Байдена убеждены, что санкции должны стать частью более широких дипломатических мер, которые включают сотрудничество с союзниками и использование «форм убеждения для достижения внешнеполитических целей». «Мы сосредоточены на том, чтобы перейти от односторонних действий, которые определяли политику США на протяжении последних четырёх лет, к реальной работе с нашими партнёрами», — заявил WSJ высокопоставленный сотрудник американской администрации.

О, это просто песня!

Так и видится, что эмиссары Вашингтона зачастят теперь в Москву, Тегеран и Пхеньян, чтобы настойчиво убеждать своих оппонентов вести себя хорошо – не прессовать оппозицию, не играться с атомной бомбой, не пускать всё новые и новые ракеты. А те в ответ слушают, соглашаются и… продолжают своё.

Ну и сотрудничество с союзниками, прежде всего в Европе, означает многочисленные бесплодные совещания, громкие заявления и консенсусные меры в ответ на нежелательные действия противной стороны. Типа 25-го запрета какому-нибудь очередному Бортиникову-Патрушеву иметь в США имущество, оформленное на своё имя. А более сильные меры экономического плана – нет уж, увольте…

Духоподъёмно и действенно, чего уж!

Наверное, соседи, всё ещё мечтающие остановить «Северный поток – 2» и отключить Россию от S.W.I.F.T. должны быть особенно рады новой американской политике санкционного реализма?

Вот интересно, кто и когда завербовал Джо Байдена? Или это просто гегемон уже не тот?

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