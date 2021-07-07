 

ВЦИОМ: более трети россиян негативно относятся к продэмбарго

07.07.2021, 0:08, Разное
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Более трети россиян (36%) не одобряют введенное Россией продовольственное эмбарго. С результатом опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Специфика восприятия жителями РФ отечественных и импортных продуктов питания на фоне экономических санкций» ознакомился РБК.

Исследователи отметили рост респондентов, не одобряющих запрет на ввоз ряда зарубежных продуктов. В 2014 году лишь 9% участников опроса высказались против этой меры, поддерживали ее 84%. К текущему году число одобряющих контрсанкции снизилось до 57%.

Самое большое число неодобряющих продэмбарго в Москве и Петербурге: там против него высказались 50%. В остальных городах доля недовольных — около 36%, в сельской местности — около 30%.

На отношение к контрсанкциям влияет и возраст респондентов: чем моложе опрошенные, тем больше среди них тех, кто негативно оценивает санкции в сфере сельского хозяйства и производства продуктов. Среди людей в возрасте 18–24 года недовольных 45%, в группе 35–44 года — 25%, а среди людей старше 60 лет — 17%.

Что касается санкций в целом, то с 2014 года выросло с 18% до 31% число тех, кто считает, что иностранные санкции отразились на стране в целом положительно. При этом большинство россиян выбирают отечественные продукты питания, зарубежные предпочитают только 32% опрошенных. Больше половины респондентов заявили, что при покупке одежды (51%), бытовой техники и электроники (71%) отдадут предпочтение зарубежным товарам.

Исследователи отметили, что чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников российского производства. Однако недостатки российской продукции по сравнению с зарубежной замечают только 10% опрошенных.

Продэмбарго действует в РФ с 2014 года. Оно предполагает запрет на импорт в Россию большинства продуктов, в то числе мяса и молока. Его ввели в ответ на санкции США, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза после присоединения Крыма. Спустя год вступил в силу указ, согласно которому все санкционные продукты, ввезенные в Россию незаконно, должны уничтожаться.

Источник: Новая газета



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