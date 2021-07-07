 

Белла Хадид, Хелен Миррен, Карла Бруни, Энди Макдауэлл и другие на открытии Каннского кинофестиваля

07.07.2021, 0:06, Разное
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Последние новости из Франции заставляют поверить, что коронавируса будто и не существовало: сначала Неделя высокой моды в Париже, где свои коллекции уже представили Dior, Chanel и Off-White, а теперь и Каннский кинофестиваль на Лазурном берегу. И все это практически без социальной дистанции, масок и прочей атрибутики всего прошлого года. 

Напомним, что киносмотр пройдет впервые за два года – в марте 2020-го фестиваль был отменен из-за обостренной ситуации с пандемией. Если тогда мероприятие должно было пройти с 12 по 23 мая, то сейчас было решено провести его с 6 по 17 июля. Причем, в отличие от Чемпионата Европы по футболу, нумерация не была нарушена – сейчас фестиваль официально называется 74-м, а не 73-м.

День сегодня и без красной ковровой дорожки был богат на события: за несколько часов до официальной церемонии открытия, прошел традиционный фотоколл с членами жюри, а чуть позже состоялась съемка каста фильма-открытия фестиваля в этом году “Аннетт” с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях.

А уже вечером на набережной Круазет была расстелена красная ковровая дорожка, знаменующая торжественное открытие кинофестиваля. Одними из первых на нее прибыли модель Кэндис Свейнпол, модель и супруга Николя Саркози, экс-первая леди Франции Карла Бруни, актриса Хелен Миррен. А потом на дорожке появилась Белла Хадид, которая еще вчера вышагивала на показе Вирджила Абло в Париже. Модель вышла к фотографам в белом винтажном платье с корсетным верхом и черным шлейфом Jean Paul Gaultier, в котором на подиуме в 2002 году блистала Наоми Кэмпбелл.

Белла Хадид

Также у стен Дворца фестивалей и конгрессов появились Энди Макдауэлл, чья дочь Маргарет Куэлли сегодня закрывала показ Chanel в свадебном платье, режиссеры Педро Альмодовар и По Чжун Хо, Джессика Честейн, Кэт Грэхем и многие другие, в том числе Джоди Фостер с женой Александрой Хедисон.

Кэндис СвейнполДжессика ЧестейнХелен МирренЭнди МакдауэллАдам Драйвер, Марион Котийяр и Саймон Хелберг

Карла БруниЖюри 74-го Каннского кинофестиваля

Напомним, Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно во второй половине мая (этот год стал исключением) в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов, расположенном на известной набережной Круазет. Впервые киносмотр прошел в 1946 году и с тех пор не проводился за исключением прошлого года лишь дважды – в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств на проведение.

В ближайшие десять дней нас ждут десятки премьер и кинопоказов, в том числе главных претендентов на золотую пальмовую ветвь: “Французский вестник” Уэса Андерсона, “Петровы в гриппе” Кирилла Серебренникова, “День флага” Шона Пенна, “Герой” Асгхара Фархади и многих других. В основной конкурс в этом году вошли 24 картины, часть из которых хотели побороться за приз еще в прошлом году. Но из-за отмененного киносмотра их добавили в программу этого года, из-за чего конкуренция выросла почти вдвое.

Джоди Фостер с женой Александрой ХедисонСпайк ЛиМэгги Джилленхол и Мелани ЛоранПедро АльмодоварКэт ГрэхемЛу Дойллон

Пон Чжун ХоРоксана МескидаЭстер ЭкспозитоЛена Ленина



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