 

У посольства РФ в Копенгагене произошла драка из-за места в очереди для оформления российского вида на жительство

07.07.2021, 12:50, Разное
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У посольства России в Копенгагене произошла драка из-за места в очереди для оформления вида на жительство.

Потасовка началась из-за попытки нескольких датчан сдать документы без очереди. Сотрудники посольства были вынуждены вызвать полицию, которой потребовалось больше часа, чтобы с помощью водометов восстановить порядок.

Комментируя инцидент, посол в Дании Владимир Барбин рассказал, что это далеко не единственный за последнее время случай:

– Если раньше мы обрабатывали 30-50 анкет за год, то в этом году ситуация радикально изменилась. В последние месяцы мы ежедневно получаем 100-200 заявлений для получения российского вида на жительство. У нас просто не хватает персонала, чтобы обрабатывать такое количество документов. Сейчас лето, жара… Частично, я могу людей понять: после нескольких часов в «живой» очереди нервы у многих на пределе.

У посольства России в Дании произошла драка из-за места в очереди для оформления российского вида на жительствоЖитель Оденсе Билл Хансен объяснил, что хочет уехать в Россию из-за несогласия с миграционной политикой датского правительства:

– Нас предупреждали, что приедут молодые парни из Сирии и Афганистана и начнут отбирать у нас женщин. Эти мигранты уже здесь, но моей 50-и летней Гертрудой так никто не заинтересовался. Я разочарован. Какой смысл кормить этих бездельников?!

Хансен добавил, что его не устраивает высокий пенсионный возраст в Дании:

– Здесь мне придется работать до 67 лет. Не понимаю этих русских… Они могут уйти на пенсию в 65, но при этом еще чем-то недовольны. Наше правительство должно поучиться у Путина, как заботиться о своем народе.

Среди других часто называемых причин для иммиграции в Россию: экономическая нестабильность и отсутствие перспектив в Дании, а также желание привиться вакциной «Спутник V».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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