Экс-игрок сборной Украины Иванисеня подписал контракт на три года с российским клубом “Крылья Советов”

Иванисеня будет выступать в российском клубе под 21-м номером.

Спортивный директор “Крыльев Советов” Сергей Корниленко отметил, что Иванисеня – “опытный футболист, который стремительно прогрессирует”, может сыграть на нескольких позициях и имеет опыт выступления в еврокубках.

“Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение”, – заявил Корниленко.

Сам футболист заявил в Instagram, что искренне рад присоединиться к клубу, и пообещал “с честью и достоинством защищать его цвета”.

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Контекст:

Иванисеня выступал в составе сборной Украины по футболу в 2019 году, забил один гол.

Последние два года играл за луганскую “Зарю”. В прошлом сезоне Иванисеня провел 21 матч за луганский клуб в чемпионате Украины, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи. Срок действия его контракта истек 30 июня.

В расположение самарского клуба Иванисеня прибыл 2 июля.

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