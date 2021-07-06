 

В Тбилиси состоялась акция в поддержку ЛГБТ и пострадавших журналистов. Противники вышли на контракцию

06.07.2021, 23:56, Новости дня
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Среди участников этого протеста – представители оппозиции, неправительственных организаций и “Тбилиси Прайда”, которые вчера отменили ЛГБТ-марш из-за беспорядков. 

По информации “Тбилиси Прайда”, на площади перед зданием парламента было около 7 тыс. человек. 

Historic picture. Us in front of the Parliament of Georgia with 7,000 people * pic.twitter.com/0P1eMhJmiB

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Видео с площади обнародовала также в Twitter организация Shame Movement. 

Approximately 5K people gathered at the parliament to let the world know that #Georgia is not a country of aggressors, it is a country of free, peaceful, diverse people. #TbilisiPride21 pic.twitter.com/E4sryHe04X

— Shame Movement (@Shamemovement) July 6, 2021

Оппоненты “Молчаливой акции” собрались на митинг у церкви Кашвети на проспекте Руставели. Как пишет издание “Новости Грузия”, расстояние между двумя группами митингующих – около 500 метров. Их разделял кордон полиции.

К вечеру начались столкновения, протестующие против ЛГБТ бросали камни, бутылки, яйца в правоохранителей и других митингующих, взрывали петарды. Когда активисты развернули у здания парламента ЛГБТ-флаг, обстановка накалилась, недовольные митингом ЛГБТ пытались прорвать кордон полиции, восемь человек были задержаны. 

К зданию подогнали водометы, но их пока не использовали, отмечает “Грузия Online”. 

“Молчаливая акция” завершилась, ее участники группами покидают площадь, сообщило “Эхо Кавказа”.

Контекст:

5 июля в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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