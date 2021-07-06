Спецпредставитель ОБСЕ Грау уходит из ТКГ – СМИ

Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщил источник, близкий к процессу переговоров.

“Замена в ТКГ касается ОБСЕ. Грау […] уходит – это факт”, – сказал собеседник агентства.

По его данным, преемник Грау уже определен, “и это не представитель США, которая также состоит в ОБСЕ”.

“РБК-Украина”, ссылаясь на источники, пишет, что Грау покинет свой пост до конца июля, а 7 июля представит своего преемника.

Украинский журналист, представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщал, что переговорный процесс покинули два модератора – Пьер Морель и Тони Фриш.

6 июля в политической подгруппе ТКГ состоялся дебют нового модератора Сильвии Берманн, но из-за провокации России диалог не состоялся, уточнил Гармаш. Он тоже анонсировал объявление кадровой ротации 7 июля.

Контекст:

Швейцарский дипломат Хайди Грау занимает пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года. Она сменила на этой должности австрийского дипломата Мартина Сайдика.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—