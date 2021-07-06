 

В Белоруссии вынесли приговор Виктору Бабарико: подробности

06.07.2021, 23:46, Разное
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6 июня в Верховном суде Белоруссии состоялось окончательное заседание по делу несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии и банкира Виктора Бабарико. Судья Игорь Любавицкий отправил оппозиционера в колонию усиленного режима на 14 лет. Примечательно, что приговор, вынесенный высшей судебной инстанцией, окончательный и обжалованию не подлежит.

Большинство экспертов связывают столь суровое наказание с политической деятельностью Бабарико. Напомним, что летом прошлого года он решил принять участие в президентских выборах в Белоруссии. Кстати, его политические взгляды относительно лояльны по отношению к России. Меж тем, против Бабарико немедленно было возбуждено уголовное дело. ЦИК РБ, не дождавшись решения суда, отказал кандидату в регистрации. Позже это решение стало одним из поводов для начала масштабных акций протестов в Белоруссии против режима Александра Лукашенко.

Сам Бабарико тоже завилял на суде, что дело против него является политическим, а он сам – политзаключенный. Однако во вторник суд признал банкира виновным во взяточничестве в крупном размере и “отмывании” денежных средств. Бабарико, естественно, не признал вину и заявил в последнем слове, что ему не стыдно.

Шесть коллег банкира так же получили реальные сроки вплоть до шести с половиной лет колонии. Одного сотрудника суд отправил под домашний арест. Клиент банка – руководитель ООО “Активлизинг” Виктор Кобяк
– ранее признавший вину и начавший сотрудничество со следствием, был осужден на три года лишения свободны.

Напомним, помимо Виктора Бабарико, летом 2020 были задержаны его политические сторонники, в том числе, Мария Колесникова. Кроме того, белорусские власти не допустили до участия в выборах и других противников президента Лукашенко: блогера Сергея Тихановского (арестован) и политика Валерия Цепкало (покинул страну).



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