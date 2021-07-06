 

Стал известен портрет выпускника 2021 года

06.07.2021, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках Всероссийского студенческого выпускного президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Министерство науки и высшего образования РФ провели опрос более 10 тыс. российских студентов и узнали, как выпускники оценивают свое обучение в вузе, чем планируют заниматься после выпускного и сколько хотят зарабатывать.

Масштабный опрос «Портрет выпускника – 2021» проводился с 7 июня по 2 июля 2021 года. В нем приняли участие 10 тыс. 134 студента из более 300 российских вузов, 5 тыс. 577 респондентов – выпускники этого года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Треть из выпускников этого года проходила дополнительные стажировки вне обязательной практики, а больше половины (63%) имели оплачиваемую работу во время обучения. Около 20% уже «горят» своим делом – они признались, что за время обучения в вузе влюбились в свою профессию», – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Сразу после окончания вуза большинство выпускников планирует продолжить получение образования. «Что касается зарплатных ожиданий, абсолютное большинство (53%) выпускников после вуза рассчитывают на зарплату 25-55 тыс. рублей, еще 15% хотят получать от 56 до 85 тыс. рублей. А 7% опрошенных ребят ожидают зарплату в размере 100 тысяч и выше, – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей».

По его словам, большинство выпускников (71%) участвовали во внеучебной студенческой жизни.

Также 81% ребят рассказали, что нашли друзей во время обучения в вузе, а четверть – даже свою вторую половинку. Также 25% опрошенных попробовали себя в волонтерстве и добровольчестве. А 17% выпускников рассказали в ходе опроса, что участвовали в «Российской студенческой весне».

Согласно опросу, 42% респондентов верят в студенческие приметы и суеверия, а около четверти из них следовали им (26%). Чаще всего выпускники просили своих родных и знакомых ругать их во время экзаменов (53% среди тех, кто следовал приметам), не мыли голову перед экзаменом и клали монету в ботинок (по 44% среди тех, кто следовал приметам). Самой вкусной едой в студенческой столовой респонденты называют пиццу, выпечку и мясные котлеты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Euronews – в США объявлен траур после 230-й перестрелки с начала года

17.09 / После обновления кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross станет гибридом

03.07 / США запустят секретный спутник

14.12 / Москвич использовал десятилетнюю дочь для распространения наркотиков

12.08 / Белорусский ОМОН избил жителей поселка, которые несли обращение местным властям

26.06 / В аварии с такси на МКАД погибли три человека

21.01 / За час до инаугурации Байдена в соседнем здании Верховного суда США объявили угрозу взрыва

12.10 / Генсек ООН: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним

13.03 / Эксперт: При Коновалове Хакасия погрузилась в череду скандалов

21.10 / Эксперт оценил шансы продления СНВ-3 до президентских выборов в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика