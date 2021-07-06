Байден оценил ущерб американскому бизнесу от атаки хакеров на Kaseya

Хакерская атака на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа») причинила минимальный ущерб американскому бизнесу, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Утром наша команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, предоставила мне обновленные данные. Она [кибератака], судя по всему, нанесла минимальный урон бизнесу США, но мы все еще собираем информацию об атаке в ее полном объеме», – приводит ТАСС ответ Байдена вопрос о возможных ответных действиях Вашингтона.

«Я смогу сказать больше на эту тему в течение нескольких следующих дней, мы получаем более детальную информацию», – добавил Байден.

Ранее во вторник Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России.

В воскресенье Байден не стал обвинять Россию в недавней кибератаке на системы международной компании – производителя программного обеспечения Kaseya («Касейа»). В субботу американские СМИ сообщали, что «связанные с Россией» хакеры якобы могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.

По версии Bloomberg, первоначальной целью атаки хакеров из группировки REvil с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, через системы которых можно получить доступ к сетям их клиентов. В результате кибератака затронула более 1 тыс. компаний в 17 странах. Bloomberg утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией.

Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.

Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории РФ хакеров.

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».