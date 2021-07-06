 

В работе TikTok произошел глобальный сбой

06.07.2021, 23:40, Новости дня
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В ряде стран наблюдаются проблемы в работе социальной сети TikTok, сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На неполадки жалуются пользователи из Великобритании, Канады, Швеции, Италии, Германии, Франции. Наибольшее число жалоб поступает из США. Сообщившие о сбоях пользователи в основном испытывают трудности с просмотром видео, передает ТАСС.

Напомним, 29 июня пользователи в США пожаловались на сбой в работе сервисов Google. В тот же день сбой зафиксировали в работе соцсети Instagram. Еще один похожий случай произошел в 24 июня. Днем ранее в США случился сбой в работе Facebook и Instagram.

Кроме того, 17 июня произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Перед этим пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter. 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.



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