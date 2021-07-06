В МГИМО не привитых от коронавируса сотрудников отстранят от работы

…без сохранения заработной платы.

Руководство Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в соответствии с приказом №587 обязало всех сотрудников университета пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается на сайте МГИМО.

Требование распространяется не только на профессорско-преподавательских состав, но и на работников административно-хозяйственной и учебно-вспомогательной сферы, которые работают на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.

Отмечается, что новые правила были введены после постановления главного государственного санитарного врача Москвы «О проведении профилактических прививок отдельным группам жителей по эпидемическим показаниям». В соответствии с документом вакцинация от COVID-19 стала обязательной для работников сферы образования.

До 15 июля работников МГИМО обязали пройти вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 августа — вторым. В противном случае сотрудников университета не допустят к работе без сохранения заработной платы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карающий шприц государства

Почему люди не хотят прививаться и готовы платить за поддельные сертификаты, чтобы только от них отстали

Накануне о похожих мерах объявило руководство Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Штаб университета по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий запретил не привитым от коронавируса сотрудникам приходить на рабочие места.

—