Обвинения в адрес консула Эстонии, которого задержала ФСБ в России, безосновательны – МИД
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Об этом представитель министерства иностранных дел Эстонии Ари Леммик сказала в комментарии Delfi.
По ее словам, Лятте проводил рабочую встречу в политехническом университете, а потом был задержан на полтора часа.
Леммик сказала, что это “еще один пример незаинтересованности России в дружеских отношениях с соседними странами”. Она назвала инцидент провокацией, которую Эстония осуждает.
Контекст:
В ФСБ заявляли, что задержали Лятте якобы при получении материалов закрытого характера от гражданина РФ.
В апреле под подобным предлогом задерживали украинского консула Александра Сосонюка. 21 апреля он покинул территорию РФ.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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