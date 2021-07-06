МИД Украины приветствует принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ срочной резолюции по Крыму и Донбассу

В ведомстве напомнили, что резолюцию инициировала украинская делегация.

“Принятие этой резолюции еще раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности. ПА ОБСЕ призвала Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику с оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву”, – говорится в сообщении.

Кроме того, ассамблея призвала Россию снять все ограничения свободы судоходства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

“Это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, который вызвала вооруженная агрессия России против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ”, – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходили в гибридном очно-дистанционном формате с 30 июня по 6 июля.

Парламентская ассамблея ОБСЕ на заседании 6 июля приняла срочную резолюцию, которая осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Резолюция, инициированная Украиной, строго осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях. Также документ осуждает попытки России заблокировать Керченский пролив и Азовское море, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и ОРДЛО, милитаризацию полуострова, выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий.

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой после голосования за резолюцию покинул зал в знак протеста. Вслед за Толстым от видеоконференции отключился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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