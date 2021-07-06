 

США более чем на 90% завершили вывод войск из Афганистана

06.07.2021, 23:02, Новости дня
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Об этом пресс-служба командования проинформировала 6 июля. 

В релизе сказано, что США по состоянию на утро 5 июля вывезли из Афганистана материальные средства, объем которых эквивалентный 984 военно-транспортным самолетам Boeing C-17. Для утилизации передали 17 074 единицы оборудования, большая часть которого – федеральное избыточное личное имущество.

“Большая часть этого оборудования не относится к оборонительным средствам и не считается основным оборудованием”, – уточнили в командовании. 

Также США передали министерству обороны Афганистана семь военных объектов.

Контекст:

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

25 марта президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не успеют вывести своих военных из Афганистана в сроки, оговоренные с движением “Талибан”, “по разным тактическим причинам”.

США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”.

По информации Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября, спикер Белого дома Джен Псаки ожидает, что это произойдет до конца августа. 

По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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