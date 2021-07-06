 

Срочная резолюция ассамблеи ОБСЕ по Крыму и Донбассу, приговор Бабарико, падение сайтов украинских госструктур. Главное за день

06.07.2021, 23:02, Новости дня
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Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила оккупацию украинских территорий Россией

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, которая осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также попытки России заблокировать Керченский пролив и Азовское море, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и ОРДЛО, милитаризацию полуострова, выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий. 

Глава российской делегации в ассамблее Петр Толстой после голосования покинул зал в знак протеста, хлопнув дверью.  По его словам, резолюция, “авторами которой предсказуемо являются наши ближайшие злобные соседи – Украина”, была принята с нарушением регламента. 

Суд в Минске приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Беларуси приговорил бывшего руководителя “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях. Бабарико арестовали в 2020 году после того, как выразил намерение зарегистрироваться кандидатом на выборах президента Беларуси.

В ЕС осудили приговор Бабарико и призвали выпустить его и других политзаключенных.

К санкциям ЕС против Беларуси присоединился еще ряд стран. Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко пригрозил странам Евросоюза закрытием транзита через Беларусь в случае введения новых санкций. “Будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море”, – пообещал он.

В Украине несколько часов не работали сайты ряда госструктур

Сайты Офиса президента, НАБУ, СБУ, ГБР, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты не работали, по оценкам СМИ, около трех часов.

В Госспецсвязи сообщили, что проблемы были техническими – произошел аварийный сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку сайтов нескольких органов государственной власти. 

Зеленский ответил на петицию об увольнении Татарова

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием уволить заместителя главы своего офиса Олега Татарова, набравшую 25 тыс. голосов. Он сослался на статью 19 Конституции Украины, согласно которой “никого нельзя принуждать делать то, что не предусмотрено законодательством”.

Украинская сборная по пляжному футболу не поедет на чемпионат мира в Москве

Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение не отправлять сборную Украины, занявшую второе место на европейском отборе, на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет в Москве. “Просчитали все риски, связанные с такой поездкой, и решили не ехать”, – прокомментировали в ассоциации. 

Сборную Украины заменит Швейцария, которая заняла пятое место по итогам отборочного турнира.

Зеленский в Литве обсудил с Мишелем и Науседой евроинтеграцию Украины

В ходе официального визита в Литву президент Украины встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Зеленский обсудил с ними концентрацию российских войск у границы Украины и европейскую перспективу страны. Мишель подчеркнул, что ЕС придает большое значение своим отношениям с Украиной, и напомнил Зеленскому о важности реформ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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