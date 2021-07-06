 

Российские военные раскрыли секрет уникальных ракетных комплексов в Крыму

06.07.2021, 22:58, Разное
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Крым имеет надежную защиту благодаря развитым военным технологиям РФ. Российские эксперты раскрыли секреты уникальных ракетных комплексов на полуострове.
Крымский полуостров получил от правительства РФ эффективную систему защиты от вероятного противника. Со стороны моря его охраняет два ракетных комплекса, специалисты, обслуживающие эти системы, раскрыли некоторые подробности этих технологий.

В первую очередь, эксперты отмечают береговой ракетный комплекс «Утес», доставшийся «в наследство» от армии Советского Союза. В те времена он был засекречен и назывался «Объект-100». При этом его эффективность все так же на высоте, поскольку после 2014 года систему восстановили и модернизировали. Преимуществом «Утеса» является его абсолютная автономность, а для его работы не требуется ни радиосвязи, ни спутников. Следовательно, он не подвержен помехам и поражает цели с высочайшей эффективностью.

Еще одним сильным комплексом береговой ракетной обороны являются «Бастионы». Их называют наиболее «умными» и высокотехнологичными в своей категории. Они идеальны для того, чтобы вести бой в современных условиях. Кроме того, орудия хорошо оснащены современными средствами и способны отражать атаки любых вооружений армий других государств.

Источник: inforeactor.ru



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