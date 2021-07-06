 

Затулин сравнил Зеленского с Саакашвили: судьба Украины решится в этом году

06.07.2021, 22:52, Разное
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Комментируя политическую ситуацию, складывающуюся в последнее время на Украине, депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин заявил о приближающейся развязке. Он сравнил президента Владимира Зеленского с бывшим главой Грузии Михаилом Саакашвили.

В эфире политического ток-шоу на канале “Россия 1” парламентарий отметил, что “время развязки” наступит после Дня независимости Украины (24 августа – прим. автора). По мнению Затулина, украинские политики “разгоняют амбиции”. В частности, у них есть планы собрать западных политиков на так называемой “крымской платформе”. Депутат пошутил, что она может утонуть из-за перегрузки.

Затулин заявил, что Зеленский начал напоминать ему “одного персонажа грузино-украинской истории”, имя в виду Михаила Саакашвили. Он напомнил, что в 2008 году у президента Грузии тоже сложилось впечатление, что у России нет армии. Парламентарий отметил, что итог этой истории известен всем.

По мнению политика, украинские власти стремятся повторить нечто подобное, находясь под впечатлением от собственных амбиций и “надувая щеки от побед, которых не было”. Он подчеркнул, что, если его прогноз сбудется, то Россию ждут интересные времена. В этом году, как отметил Затулин, решится судьба Украины. И вопрос не в том, какой быть Незалежной, а в том, быть ли ей вообще, считает депутат.



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