 

На Украине требуют наказать Зеленского за госизмену

06.07.2021, 22:52, Разное
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В Киеве не утихают страсти вокруг истории с задержанием в Белоруссии российских граждан, выдачи которых безуспешно добивались украинские власти. Напомним, по версии Незалежной, некоторые из россиян, прилетевших транзитом в Минск, когда-то принимали участие в военном конфликте на Донбассе. Стоит отметить, что необоснованные обвинения не подействовали на белорусскую сторону, которая позже отпустила наших сограждан.

Меж тем, украинские националисты решили возложить ответственность за срыв операции по задержанию граждан России лично на президента Незалежной Владимира Зеленского. Они потребовали осудить главу государства по обвинению в государственной измене.

То ли акция протеста, то ли эффектное шоу прошло 6 июля возле здания Государственного бюро расследований Украины. Активисты пришли с красочными плакатами и флагами, посвященными госизмене национального лидера.

В основном на табличках было написано “111 статья”, то есть статья УК Украины, устанавливающая ответственность за государственную измену. Националисты даже принесли плакат с надписью “Зе! Готовься”, пародирующий предвыборный билборд Зеленского.

Националисты написали заявление и передали его вышедшему к ним сотруднику ГБР. Они потребовали проставить печати, внести информацию в единый реестр и вернуть им копию документа. Активисты отметили, что не верят властям, которые запросто могут не дать ход делу.

Один из лидеров протеста заявил, что даже президентская неприкосновенность не сможет спасти Зеленского от наказания. Он подчеркнул, что уголовное дело может быть расследовано даже через 15 лет. Активист уверен, что политику не стоит держаться за власть ради уклонения от ответственности.



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