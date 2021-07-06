«ЛизаАлерт» представила браслет безопасности для идентификации пропавших людей

На Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов, который проходит сейчас в Переславле-Залесском, был представлен браслет безопасности со встроенным NFC-модулем, который поможет идентифицировать пропавшего человека и быстро оказать ему необходимую помощь.

«Браслет безопасности – это энергонезависимое устройство, которое содержит чип памяти с записываемой информацией о человеке и его близких. То есть можно записать контакты родственников, их телефоны, номер медицинского полиса, наличие каких-то критических заболеваний, чтобы можно было идентифицировать человека и быстро оказать необходимую помощь», – рассказал координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов, об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, бывают ситуации, когда люди в сложной ситуации не могут вспомнить, где они проживают и как их зовут. «На этот случай у таких людей должен быть на руке браслет безопасности. Это касается в основном пожилых людей и маленьких детей, которые тоже теряются и не помнят своего адреса, как зовут родителей и их телефоны», – рассказал Леонов.

Также он предложил внести поправки в законодательство для повышения эффективности розыска пропавших людей. «Первое – это требование для операторов связи определять местоположение абонента с точностью до 500 метров удаления от базовой станции, а для этого на всех базовых станциях операторам надо внедрить специальную технологию, что потребует вложений в модернизацию сетей. Второе – когда человек звонит на 112, в момент вызова точные координаты его местоположения должны передаваться по сигнальному каналу оператору», – добавил Леонов, по его словам, «почти на всех смартфонах есть модуль GPS, который определяет координаты».

Также он рассказал, что «если человек потерялся, но имеет при себе включенный телефон, необходимо разрешить спасателям использовать специальные поисковые устройства, чтобы находить человека по сигналу его мобильного телефона. Сейчас это запрещено».

Присутствовавший на заседании форума первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «принципиально важно, что совершенствовать нормативное обеспечение можно только благодаря совместной работе, когда это делают вместе и представители ведомств, которые за это отвечают, региональной, муниципальной власти и представители тех поисково-спасательных волонтерских отрядов, которые каждый день погружены в эту работу».

«Совместная работа по этому поводу точно дает результат и позволяет вырабатывать те нормативно-правовые решения, которые облегчают в последующем и вашу работу, а самое главное – спасают жизни людей. Я очень надеюсь, что с учетом расширения круга добровольческих волонтерских организаций, поисково-спасательных отрядов, которые вовлечены в эту совместную работу, в том числе с участием Народного фронта, качество этой координации выросло. Точно далеко от идеала, многое чего надо сделать, но уже выросло», – отметил Кириенко.

Председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что в форуме участвуют представители больше 30 поисковых отрядов. Он предложил создать механизм партнерства поисковиков-добровольцев с профильными государственными структурами и обеспечить оперативные резервы для поисковых групп (рации, навигаторы, фонари, поисковый транспорт).

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсений Беленький поддержал эту инициативу: «Эта идея, мне кажется, крайне правильная. Конечно, усилия нужно объединять и быть готовыми к ЧП. Мы готовы проработать этот вопрос с МЧС и другими органами власти. Потому что, когда требуется мобилизация, мы это видим и в других ситуациях, действительно оснащения может не хватать. Хорошо, что есть ваша команда с неравнодушными, подготовленными, опытными людьми, которым это оборудование реально поможет спасти человеческие жизни».

Идею создания инфраструктурных центров для поисково-спасательных групп поддержала и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она рассказала об акции «Безопасность детства», которая проводилась при участии «Молодежки ОНФ», Совета отцов и других общественных организаций.

«Только за две недели было обнаружено 17 тысяч открытых люков. Была создана карта опасных мест. Это было сделано в нескольких регионах. Мы можем распространить при поддержке поисковиков-добровольцев этот опыт на все регионы», – рассказала она.

В Народном фронте для продвижения инициатив поисковиков-добровольцев и взаимодействия их с органами власти был создан проект «Поиск». «Работа «на земле» и в кабинетах совершенно разная, но здесь мы дополняем друг друга. У Народного фронта большой опыт работы с органами власти по нормативно-правовым актам, законодательству, и здесь мы вам сильно в помощь. Вместе с коллегами сейчас мы работаем над законопроектами о базе неизвестных пациентов и определению местонахождения детей по геолокации телефона. Мы готовы поддерживать и другие инициативы добровольцев, в том числе о создании резервов оборудования в регионах», – резюмировал Беленький.