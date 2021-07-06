 

В Пентагоне объяснили вывод войск США из Афганистана под покровом ночи

06.07.2021, 22:46, Новости дня
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Соединенные Штаты по соображениям безопасности не раскрыли властям Афганистана точное время вывода американских сил с базы Баграм, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«В целях безопасности проведения операции мы не сообщили точное время, когда силы США уйдут с базы Баграм», – приводит слова Кирби ТАСС.

«Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было приято в интересах безопасности наших сил», – отметил представитель военного ведомства США, добавив, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над данным военным объектом.

Во вторник утром стало известно, что американские военные ночью тайком оставили авиабазу Баграм в Афганистане, не уведомив нового командира объекта из числа местных военных. Он обнаружил отсутствие военных США только через два часа после их отъезда.

В минувшую субботу официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил о передаче крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм местным силам безопасности.

Специалист по Афганистану Андрей Серенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.



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