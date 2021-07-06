14 лет для счастливого человека

Оглашен приговор по делу «Белгазпромбанка». Кандидат в президенты Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы — это почти три президентских срока.

Мера пресечения для главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико была избрана не после его задержания, а в тот самый день, 12 мая 2020 года, когда он объявил об уходе с должности и начале президентской кампании. Вопрос был только в приговоре. 6 июля 2021 года он наконец был оглашен. Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Соседи по скамье подсудимых — семеро бывших топ-менеджеров банка и бизнесменов — приговорены к тюремным срокам от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Огромная разница в сроках для Бабарико и других фигурантов дела «Белгазпромбанка» объясняется легко: все остальные признали вину, заключили досудебное соглашение и раскаялись. Виктор Бабарико — единственный, кто не признал вину. Впрочем, срок он получил не за это. И даже не за взятки, которые ему инкриминировали, а за попытку стать новым политическим лидером.

Политическим лидером он стать не успел, зато оказался самым популярным кандидатом после начала прошлогодней президентской кампании.

Об уходе из «Белгазпромбанка» и намерении баллотироваться Бабарико объявил в социальных сетях. Там же предложил записываться в инициативную группу по сбору подписей. За несколько дней в группу записались 9 тысяч человек. Такой инициативной группы у кандидатов в президенты не было никогда. Пикеты по сбору подписей за Бабарико стояли едва ли не в каждом городском квартале, и к каждому пикету тянулась очередь. За три недели он собрал 300 тысяч подписей (при необходимых для регистрации кандидатом 100 тысячах). А 18 июня прошлого года Виктор Бабарико был задержан по дороге в Центризбирком, куда вез подписные листы. Вместе с Бабарико был задержан его сын Эдуард, работавший в штабе отца. Эдуард, к слову, до сих пор в СИЗО КГБ, как и близкий друг семьи Бабарико Светлана Купреева: как и за что их судить, в КГБ до сих пор не придумали.

Очередь у здания ЦИК в Минске из желающих подать обращение в связи с отказом в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, июль 2020 года. Фото: РИА Новости

В день задержания председатель КГБ Иван Тертель заявил, что Бабарико «являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». На следующий день генеральный прокурор Александр Конюк добавил, что преступные деяния Бабарико совершались системно, долгие годы, с использованием транснациональных противоправных схем, и создали угрозу национальной безопасности страны. А уголовное дело было возбуждено задним числом — 11 июня. Банкиру предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег. Если коротко, то суть обвинения такова: взятки были замаскированы под дивиденды, которые получали иностранные компании, подконтрольные Бабарико.

Как пояснила во время судебных прений адвокат Наталья Мацкевич, из обвинения следует вывод, будто Бабарико давал взятки самому себе: «Если это его дивиденды, которые якобы заработали для него подконтрольные компании, то как объяснить тезис обвинения, что эти деньги поступали и передавались ему же в качестве взятки? Получается, что иностранные компании, подконтрольные Бабарико, платили Бабарико же взятки в интересах белорусских компаний?

То есть, по смыслу обвинения, взяткодатель и взяткополучатель совпадают в одном лице. Это юридический нонсенс».

Второй адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский просил оправдать других фигурантов дела, поскольку их вынужденное согласие с обвинением используется для незаконного уголовного преследования его подзащитного. «Я возразил против позиций этих обвиняемых, указал на наличие у них мотивов для самооговора, обосновал отсутствие преступления в действиях этих обвиняемых и попросил их оправдать (а их защитники с этим не согласны). Это назвали «высказываниями в отношении обвинения других лиц, противоречащими их позиции и позиции их защитников». А мои аргументы о невиновности тех обвиняемых и оспаривание доводов, озвученных их защитниками, расценили как «оценку позиции и работы других адвокатов в присутствии их клиентов», — написал Лаевский в своем телеграм-канале. В отношении Лаевского начато дисциплинарное производство. Судя по всему, адвокатской лицензии он лишится.

Кандидатом в президенты Виктора Бабарико не зарегистрировали на основании обвинения: мол, взятки — это незадекларированный доход. Юрист штаба Максим Знак объяснял на пальцах ЦИК, что избирательный кодекс не запрещает регистрацию кандидатов, находящихся в СИЗО, что доказать взятки должно следствие, а признать факт их получения — суд, и до суда невозможно утверждать, будто Бабарико скрыл в декларации собственные доходы. Но председатель ЦИК Лидия Ермошина на голубом глазу ответила, что доверяет комитету госконтроля и ей этого достаточно.

Юрист предвыборного штаба Виктора Бабарико Максим Знак. Фото: РИА Новости

Максим Знак сейчас тоже в СИЗО, как и Мария Колесникова — одна из ключевых фигур в избирательном штабе Виктора Бабарико. Они обвиняются в заговоре с целью захвата власти, публичных призывах к захвату власти и создании экстремистского формирования. Санкция — от 8 до 12 лет лишения свободы. Надо думать, штаб Бабарико — это и есть, по версии обвинения, экстремистское формирование. Со всеми своими пальцами сердечком, воздушными шариками и цветочками. И утверждениями Виктора Бабарико, что диктатуры в Беларуси нет. Именно так он говорил до самого ареста.

Бабарико, впрочем, и в последнем слове ничего не говорил о диктатуре, не обвинял и не изобличал. Он говорил, что ему не стыдно ни перед семьей, ни перед коллегами, ни перед клиентами банка, ни перед теми, кто поверил и присоединился к штабу. И еще — что ему в жизни повезло и он очень счастливый человек.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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