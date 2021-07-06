 

Мэгги Джилленхол, Милен Фармер и другие на фотоколле жюри в Каннах

06.07.2021, 22:18, Разное
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Во вторник, 6 июля, на Лазурном берегу начал свою работу Каннский кинофестиваль. Киносмотр пройдет впервые за два года – в марте 2020-го фестиваль был отменен из-за обостренной ситуации с пандемией коронавируса. Если тогда мероприятие должно было пройти с 12 по 23 мая, то сейчас было решено провести его с 6 по 17 июля. Причем, в отличие от Чемпионата Европы по футболу, нумерация не была нарушена – сейчас фестиваль официально называется 74-м, а не 73-м.

Сегодня днем, за несколько часов до официальной церемонии открытия, прошел традиционный фотоколл с членами жюри. В специальной фотозоне, где за будущие 10 дней пройдут главные герои биеннале, перед фотографами появились режиссеры Мати Диоп, Клебер Мендонса Фильо и Джессика Хауснер, актрисы Мэгги Джилленхол и Мелани Лоран, актеры Тахар Рахим и Сон-Кан-хо, певица Милен Фармер и режиссер Спайк Ли, который принял на себя руководство жюри в этом году.

Мэгги Джилленхол, Джессика Хауснер, Мати Диоп, Мелани Лоран и Милен Фармер

Клебер Мендонса Фильо, Спайк Ли, Тахар Рахим и Сон-Кан-хо

Мэгги Джилленхол, Джессика Хауснер, Мати Диоп, Мелани Лоран и Милен Фармер

Напомним, Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно во второй половине мая (этот год стал исключением) в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов, расположенном на известной набережной Круазет. Впервые киносмотр прошел в 1946 году и с тех пор не проводился за исключением прошлого года лишь дважды – в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств на проведение.

Мэгги ДжилленхолМелани Лоран и Милен ФармерСпайк ЛиТахар Рахим и Джессика ХауснерМати Диоп и Спайк Ли



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