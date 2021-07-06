 

Канны-2021: Адам Драйвер и Марион Котийяр на фотоколле фильма “Аннетт”

06.07.2021, 22:18, Разное
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Сегодня в Каннах начался первый за два года кинофестиваль. Заранее было известно, что 74-й киносмотр откроет мюзикл Леона Каракса “Аннетт”, поэтому неудивительно, что съемочная группа этого фильма стала первой и в череде фотоколлов. Сразу после фотосессии членов экспертного жюри во главе с режиссером Спайком Ли в белоснежной фотозоне появились исполнители главных ролей – 45-летняя Марион Котийяр и 37-летний Адам Драйвер, – сам режиссер, звезда сериала “Теория большого взрыва” Саймон Хелберг, сыгравший в картине второстепенную роль, а также музыканты группы Sparks Рон Мэйл и Рассел Мэйл – они стали сценаристами фильма.

Марион появилась на публике в черно-белом костюме Chanel из рубашки свободного кроя с графичным принтом и облегающих велосипедок, тогда как ее коллега Адам отдал предпочтение классике и появился на публике в расслабленном брючном костюме.

Адам Драйвер, Леос Каракс и Марион Котийяр

Рон Мэйл и Рассел Мэйл

Марион КотийярСъемочная группа фильма “Аннетт”

У мюзикла “Аннетт” интересная история: дело в том, что идея фильма родилась также во время Каннского кинофестиваля. На одном из биеннале братья Мэйл, которые уже несколько лет работали над сценарием мюзикла, встретили Каракса и рассказали ему об идее мюзикла. Режиссеру идея понравилась и он начал производство картины. В 2016 году было заявлено, что главные роли сыграют Адам Драйвер и Руни Мара, потом ее сменила Мишель Уильямс, но вскоре и она покинула проект. А уже в 2019 году к касту присоединилась Марион Котийяр.

В центре сюжета – история стендап-комика и его жены, оперной певицы, после смерти которой ее муж остается один с 2-летней дочерью на руках. А через какое-то время у нее обнаруживается необычный дар.

Напомним, в марте 2020-го фестиваль был отменен из-за обостренной ситуации с пандемией коронавируса. Если тогда мероприятие должно было пройти с 12 по 23 мая, то сейчас было решено провести его с 6 по 17 июля. Причем, в отличие от Чемпионата Европы по футболу, нумерация не была нарушена – сейчас фестиваль официально называется 74-м, а не 73-м.

Марион КотийярСаймон ХелбергАдам Драйвер и Марион Котийяр



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