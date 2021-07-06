 

В Стрые Львовской области ночью застрелили мужчину. СМИ пишут, что в городе объявлена спецоперация

06.07.2021, 22:08, Новости дня
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“5 июля около полуночи в полицию поступило сообщение о теле мужчины без признаков жизни, обнаруженном на перекрестке улиц Вокзальной и 1 Ноября в городе Стрый”, – проинформировали в пресс-службе.

Погибшим оказался 40-летний житель города.

“На теле были обнаружены огнестрельные ранения в области груди и живота”, – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

По данным издания Zaxid.net, погибшему 41 год, его зовут Иван Гарбич. Мужчина погиб от двух выстрелов в спину.

“Известно, что убийца стрелял практически в упор, вероятно, из дробовика”, – пишет издание со ссылкой на источники.

Злоумышленника пока не задержали, в городе, по данным Zaxid.net, объявлена спецоперация.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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