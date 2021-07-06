Премьер Люксембурга, у которого диагностировали COVID-19 после прививки, “в тяжелом, но стабильном” состоянии

Об этом его спикер Лиз Тилен рассказала в комментарии CNN 6 июля.

Врачи оценивают состояние Беттеля как “тяжелое, но стабильное”, премьер в сознании, он дышит самостоятельно, уточнила Тилен.

О том, что Беттель получил положительный тест на COVID-19, пресс-служба правительства информировала 27 июня. Сообщалось, что у него были легкие симптомы. 4 июля стало известно, что премьер-министра госпитализировали на 24 часа.

5 июля сайт правительства Люксембурга сообщил, что медперсонал, который лечит Беттеля, решил продолжить госпитализацию на два – четыре дня для продолжения наблюдений.

“В течение этих выходных наблюдаемые симптомы не ослабевали, что привело к госпитализации премьер-министра в качестве меры предосторожности. В то время было диагностировано недостаточное насыщение кислородом, и с тех пор премьер-министр находится под постоянным медицинским наблюдением”, – отметили в правительстве.

Контекст:

Беттель сделал первую прививку от коронавируса 6 мая. Он привился препаратом AstraZeneca.

Ряд вакцин против COVID-19 имеют очень высокие показатели эффективности, однако ни одна вакцина не обеспечивает стопроцентную защиту от инфекции, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Для борьбы с COVID-19 одной только вакцинации против коронавируса недостаточно, люди должны продолжать носить маски и вести себя осторожно, подчеркивают в организации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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