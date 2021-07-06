 

Глава Еврокомиссии уверена, что ЕС сможет обеспечить достаточно вакцин, чтобы привить от COVID-19 70% взрослого населения в июле

06.07.2021, 22:08, Новости дня
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“Следующие шесть месяцев будут посвящены закреплению наших успехов в борьбе с COVID-19 и ускорению восстановления. Я уверена, что мы достигнем нашей цели – распространить достаточное количество доз для вакцинации 70% взрослых в этом месяце”, – заявила она.

Фон дер Ляйен призвала “не ослаблять усилия” в борьбе с пандемией.

The next 6 months will be about consolidating our successes against #COVID19 and speeding up recovery.

I’m confident that we will reach our objective of enough doses delivered to vaccinate 70% of adults this month.

But let’s not relax our efforts. https://t.co/lGttj8Wp5G

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

По данным агентства Bloomberg, в странах ЕС сделали почти 385 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 36,1% всего населения.

Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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