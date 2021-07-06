 

Киевлянке, которая заморила голодом своего ребенка, присудили 12 лет тюрьмы

06.07.2021, 22:08, Новости дня
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Ранее ее приговорили к восьми годам лишения свободы, но Киевский апелляционный суд изменил это решение. 

В 2016 году в Киеве 20-летняя Владислава Трохимчук заперла двоих детей в квартире и уехала – как сообщали тогда в полиции, на девять дней, прокуратура теперь пишет, что на 11. Он заявляла, будто “не знала, что дети могут умереть”.

Мальчику был год и 11 месяцев, а его сестре два года и десять месяцев. Мальчик умер, девочка выжила, но в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Их мать арестовали и лишили родительских прав. Ее гражданский муж, отец третьего ребенка Трохимчук, говорил, что не знал, что малыши остались без присмотра – он считал, что со старшими детьми сидит свекровь. 

В августе 2019 года женщину признали виновной в том, что она оставила детей в опасности, что повлекло за собой смерть (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины), и приговорили к восьми годам лишения свободы. Прокуратура настаивала на пожизненном лишении свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и обжаловала приговор.

Киевский апелляционный суд отменил приговор и направил производство на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но другим составом.

5 июля Голосеевский суд вынес новый приговор – женщину признали виновной в умышленном убийстве ребенка и присудили 12 лет лишения свободы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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