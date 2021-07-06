Правозащитники говорят, что готовы продолжить сотрудничество с “департаментом войны” и Венедиктовой, если Мамедова восстановят

Она отметила, что разговор был непростым, и каждый из участников беседы “сделал свои выводы”.

Департамент был в подчинении замгенпрокурора Мамедова до недавнего времени, теперь его курирует Венедиктова лично. Журналист и волонтер Ольга Решетилова говорила, что Венедиктова объясняла в ходе встречи с правозащитниками свое решение “письмами из СБУ”.

“Этот департамент – это продукт не только ОГП и государства. Это наш общий результат. Наблюдать и продолжать помогать тем, в чьих руках департамент превращается в политический инструмент для реализации их амбиций, ни я лично, ни Ukrainian Legal Advisory Group не будем. Генпрокурор несколько раз во время встречи приглашала нас продолжать сотрудничество с департаментом под ее курированием. Но наша позиция такова: ULAG абсолютно готовы продолжать сотрудничать с департаментом и с госпожой генпрокурором при условии, что Гюндуз Мамедов будет восстановлен как курирующего работу Департамента. В таком случае мы будем абсолютно рады сотрудничеству”, – написала она.

https://www.facebook.com/nadia.volkova/posts/10101029727063281

В колонке для “Украинской правды”, которая вышла 6 июля, Волкова заявила, что Венедиктова, переподчинив департамент, “разрушила надежду на наказание военных преступников”.

По мнению правозащитницы, генпрокурор не осознает своей ответственности за обеспечение привлечения к ответственности военных преступников.

“Пока [Мамедов] координировал работу этого департамента, у нас как у правозащитников, представителей пострадавших от вооруженного конфликта и самих пострадавших была надежда на то, что государство выполнит свой долг и обеспечит надлежащие процессы правосудия в отношении тяжких преступлений. […] У Мамедова была надлежащая мотивация, но самое главное – он уже имел накопленный массив знаний и опыта в расследовании и осуществлении процессуального надзора в таких производствах, было налажено сотрудничество с организациями гражданского общества и международными организациями и экспертами, а еще было желание развивать и совершенствовать знания и навыки среди прокуроров департамента”, – отметила Волкова.

Она, как и авторы обращения к послам и международным организациям, считает, что у самой Венедиктовой недостаточной опыта и знаний в этой сфере.

“Это уже второй раз за последний год, когда генпрокурор ставит под неоправданную угрозу работу департамента. Для большинства из нас это является поводом для сомнений в ее профессионализме, независимости и беспристрастности и серьезных беспокойств относительно реального продолжения юридической противодействия агрессии РФ против Украины”, – подчеркнула Волкова.

Контекст:

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны. Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Решение Венедиктовой о передаче “департамента войны” от Мамедова Якубовскому критиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

1 июня Якубовский подписал приказ о лишении Мамедова доступа к гостайне.

В то же время Якубовского давно связывают с лидером политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют “неоднозначным пророссийским политиком”. Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию “Правовое государство”, где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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