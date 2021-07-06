Названа страна, которая станет рассадником новых мутаций коронавируса

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06.07.2021, 22:04, Разное
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Британский врач Хилари Джонс пояснил о грядущем развитии коронавирусной инфекции. Эксперт назвал страну, которой суждено будет стать настоящим рассадником новых мутаций COVID-19.
Летальная форма коронавируса впервые зафиксирована в китайском городе Ухане два года назад. С тех пор COVID-19 охватил весь мир, перейдя в стадию пандемии. Патогенные микроорганизмы мутировали, произведя многочисленные штаммы с еще большей заразностью и тяжестью протекания недуга. Однако при всей нынешней готовности человечества бороться с ними с помощью новых лекарств и вакцин, пик опасности заболевания еще впереди, уверен британский врач Хилари Джонс.

Авторитетный медик считает, что уже совсем скоро на планете появится множество других разновидностей коронавирусной инфекции. По его мнению, нет смысла слишком полагаться на защиту прививками, поскольку они не могут учитывать все вариации болезнетворных штаммов. При всей кажущейся пользе от прививок они помогают лишь снизить численность тяжелых случаев и летальных исходов. Однако такие препараты учитывают только SARS-Cov-2 в его альфа-модификации. Однако ее сейчас уверенно вытесняет дельта-мутация, более опасная и имеющая более широкую гамму симптомов.

Вскоре мир может охватить настоящий букет измененных вирусов на основе COVID-19. Они приведут к росту инфицирования до 50 тысяч случаев в сутки только в одной Великобритании. Именно этому государству, уверен доктор Джонс, доведется стать настоящим рассадником стремительно меняющихся штаммов коронавируса. Для того, чтобы избежать тотального кризиса, уже сейчас необходимо предпринимать более комплексные меры, не ограничиваясь вакцинацией.

Источник: ria.ru



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