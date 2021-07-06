Минфин РФ полностью исключил доллар из структуры ФНБ

Минфин РФ завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, доля доллара сократилась до нуля, сообщило министерство

«Минфин РФ информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что «указанные конверсионные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке РФ по состоянию на 1 июля 2021 года, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд рублей, зачисленными в Фонд 2 июля с.г. в целях его формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Напомним, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.