В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

«Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек», – сообщил Османов в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА «Новости».

Как сказал врач, все участвующие в исследовании вакцины дети проходили тщательный отбор, который проводился в течение нескольких месяцев. По его словам, медики изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья.

«Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины… Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку», – отметил он.

Накануне московские медики начали клиническое исследование «Спутника V» для подростков 12-17 лет.

В конце июня в Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков.

Тогда же ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса. В то же время врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.