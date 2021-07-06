 

Мнение: Запретили “Акиру”

06.07.2021, 21:50, Разное
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Сообщают, что питерский суд запретил распространение фантастического аниме "Акира".

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение аниме «Акира» Кацухиро Отомо, которое вышло в 1988 году. Причиной стало возможное нанесение вреда здоровью и психическому развитию детей.
«Фрунзенский районный суд вынес решение по административному иску прокурора. Прокурор просил признать информацию по ссылке [сайт, указанный в иске] запрещенной к распространению. Суд требования истца удовлетворил», — отмечается в сообщении.
Напомним, что зимой 2020 года прокуратура Санкт-Петербурга также подала иск в Колпинский районный суд с просьбой запретить на территории страны демонстрацию аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Наруто», «Эхо террора» и «Межвидовые рецензенты» из-за того, что в мультфильмах демонстрируются физическое и психическое насилие, а также нетрадиционные отношения и натуралистическая гибель людей. В итоге упомянутые мультфильмы были запрещены на нескольких сайтах.
Фантастическое аниме «Акира» основано на одноимённой манге и считается классикой японской анимации, а также популярно и за пределами страны.

https://www.film.ru/news/zapret-akiry – цинк

Решение вынесли по административному иску от прокуратуры, где требовали запретить информацию к распространению в связи с тем, что она «может нанести вред здоровью и психическому развитию детей».
Стоит отметить, что в пресс-релизе действительно описывается «Акира», но указана некорректная ссылка на картину. Фильм Отомо находится в разделе «Аниме» под номером «1», а в адресе значится другая цифра — «2746», под которой в базу занесли сериал «Эльфийская песнь». Из-за ошибки World Art перенаправляет пользователей на страницу с наименьшим идентификационным номером.
Подобное решение суда — уже не первый такой случай. К запрещённой к распространению информации уже относили аниме-сериалы вроде «Тетради смерти», «Эльфийской песни» и «Токийского гуля». Однако в документах по административным делам, связанным с сериалами, приводились ссылки на «пиратские» ресурсы, а не на базу данных с информацией об анимационных шоу.
В пресс-службе судов утверждали, что ограничивают конкретные ссылки в связи с отсутствием возрастной маркировки в нелегальных онлайн-кинотеатрах, а не запретом на распространение самих произведений. Однако в июне из библиотеки «КиноПоиск HD» убрали все сезоны «Токийского гуля» — сервис подтвердил, что это сделали по требованию Роскомнадзора, причём ведомство ссылалось именно на решение суда с аналогичными формулировками.
Собираются ли РКН или другие службы ограничивать и контролировать распространение «Акиры», на данный момент неизвестно.

https://dtf.ru/anime/787541-peterburgskiy-sud-zapretil-ssylku-na-anime-film-akira-kak-opasnyy-dlya-zdorovya-i-psihicheskogo-razvitiya-detey

Разумеется, как и ранее, подобные запреты никак не помешает наличию "запрещенного контента" на пиратских торрентах. Так как легальные онлайн-киноетеатры по требованию РКН действительно начали удалять запрещенное аниме вроде "Тетради смерти", то это лишь в очередной раз подчеркнуло пользу пиратских торрент-трекеров.
Сам запрет безусловно подстегнет интерес к классике японской анимации, идеи и образы из которой дергали и продолжают дергать в различные кинофильмы и видеоигры (пожалуй, только "Призрак в доспехах" и "Евангелион", если брать аниме, оказали больше влияния на фантастическое кино и видеоигры) В недавнем "Киберпанк 2077" можно было разъезажать на байке "аля Акира".


Байк из "Акиры" и его последователи из многочисленных сиквелов "Призрака в доспехах" и "Киберпанка 2077".

Да и заглавный постер переделывали под другие проекты огромное количество раз.

В целом, хороший образчик японской фантастики 80х. "Акира" и сейчас вполне смотрибельна, графически она не то, чтобы совсем уж сильно устарела.

Относительно вреда для детей. Я ее первый раз смотрел лет в 12-13. Вроде с психикой все в порядке.
Хотя объективно, данное аниме действительно демонстрирует сцены насилия и массовой гибели людей. Как по мне, с такими продуктами, достаточно необходимой возрастной маркировки.

Источник: Colonel Cassad



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