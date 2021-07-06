Заместитель генпрокурора вынес предостережения властям Якутии

…из-за ненадлежащего тушения лесных пожаров.

Заместитель генпрокурора РФ Игоря Краснова Дмитрий Демешин прилетел в Якутию и вынес предостережения руководству регионального главка МЧС, оперштабу по охране лесов и министру экологии республики Сахамину Афанасьеву, сообщает РИА Новости.

Предостережение вынесено в связи с ненадлежащим тушением пожаров. Пожары в Якутии начались еще в июне. С 1 июля в регионе ввели режим ЧС.

Согласно данным National Geographic Russia и Green Peace, огонь охватил и объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Ленские столбы». В нем обитают более ста видов птиц, 38 видов млекопитающих и 20 видов краснокнижных растений.

ФБУ «Авиалесоохрана» сообщает, что на сегодняшний момент в Якутии зафиксировано 163 пожара на площади 397 089 га.

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