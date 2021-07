ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании

Меморандум предполагает продолжение сотрудничества в делах, касающихся обеих стран.

“Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными”, – говорится в сообщении.

The U.S. FBI and Ukraine’s NABU renewed a memorandum of understanding that will continue cooperation on cases relevant to both countries. Crime and corruption is transnational. Law enforcement must be as well pic.twitter.com/4rnvgYYVPP

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 6, 2021

Контекст:

Впервые меморандум о сотрудничестве НАБУ и ФБР подписали в 2016 году. Такие документы подписывались на определенной срок и впоследствии заключались заново.

В рамках меморандумов стороны обмениваются информацией, проводят обучение и совместные расследования, связанные с международным отмыванием средств, возвращением активов, взяточничеством и коррупцией чиновников Украины.

В частности, детективы НАБУ в сотрудничестве с ФБР в 2017 году задержали семь человек по делу о “янтарной мафии” в Украине.

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко участие иностранных спецслужб в работе ведомства называл “абсолютно незаконным действием без соответствующих законных процедур”.

Глава НАБУ Артем Сытник в 2020 году сообщал, что по делу об отмывании денег “ПриватБанка” НАБУ также сотрудничает с ФБР.

