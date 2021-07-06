 

В УАФ подтвердили, что Украина решила не отправлять свою сборную на чемпионат по пляжному футболу в Москву

06.07.2021, 21:14, Новости дня
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Об этом пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила LIGA.net.  

“Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение после консультаций с Министерством иностранных дел и Министерством молодежи и спорта. Просчитали все риски, связанные с такой поездкой, и решили не ехать”, – сказано в комментарии. 

Международная федерация футбола (ФИФА) получила официальное уведомление от отказе Украины от участия в чемпионате, сообщила пресс-служба организации.  

Сборную Украины заменит Швейцария, которая заняла пятое место по итогам отборочного турнира, уточнили авторы релиза.

Контекст:

На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира, который проходил в Португалии, и попала в число четырех команд от Европы, получивших право сыграть на ЧМ. 

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа в Москве. Участие в нем примут 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться в Цюрихе 8 июля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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