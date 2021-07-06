Сайты госструктур в Украине возобновили работу. В СБУ объяснили, что случилось

СБУ связывает сбой в работе своего сайта с техническими неисправностями. Об этом в комментарии “Буквам” сообщил пресс-секретарь спецслужбы Артем Дехтяренко.

В СБУ считают, что падение сайта является исключительно “техническим вопросом”. “По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера”, – сказал Дехтяренко.

Эту информацию LIGA.net подтвердили в Госспецсвязи. “Произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов нескольких органов государственной власти Украины”, – говорится в комментарии.

Технический сбой произошел в результате ремонтных работ нескольких блоков оборудования компаний-провайдеров. Сейчас работа ресурсов восстановлена, технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров решили проблему.

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