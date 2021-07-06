Мнение: «Четвертый вопрос к Михаилу Мурашко»

Здравствуйте

https://mosmonitor.ru/media/mt/2019_08/31701.jpg

Уважаемый Михаил Альбертович!

Такой Вопрос: Какие у Вас ассоциации с числами «52» и «37»?

1. Странный вопрос? Тогда поподробнее (следите за логикой).

Вопрос попроще сначала: «Может Вы пошли по пути Израиля, который заявил, что одержал победу над коронавирусом путем массовой вакцинации?»

И решили, что, если там после вакцинации большей части населения, произошел резкий спад заболеваемости, то и в России надо такое же устроить.

Врут, подло врут.

В Статье «Израильские минимумы коронавируса – не чудо всеобщей вакцинации, а подарок Погоды. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.» подробно объяснено (на примере соседних с Израилем стран, не вводивших всеобщую вакцинацию, но тем не менее имеющих такие же результаты по спаду в статистике коронавируса) что чудо победы над пандемией это не заслуга всеобщей вакцинации, а Подарок Погоды в этом регионе.

А ВЫ ПОВЕРИЛИ ИЗРАИЛЬСКИМ ВРАЧАМ И ВВЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ?

В этом случае, то, что происходит сейчас в России, начинает напоминать ДЕЛО О ЕВРЕЙСКИХ ВРАЧАХ-ВРЕДИТЕЛЯХ В СССР 1952 ГОДА.

Если не знаете, что это такое, то первая полоса «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей» из газеты «ПРАВДА», которая есть в иллюстрации к настоящей Статье, может Вам многое сказать об этом деле и о его последующем разоблачении.

Судя по тому, что по пути Израиля пошла не только Россия, но многие страны Мира, нынче ДЕЛО О ЕВРЕЙСКИХ ВРАЧАХ-ВРЕДИТЕЛЯХ может приобрести Всемирный масштаб.

2. Уважаемый Михаил Альбертович! Высоцкий вспомнился:

«Мишка — врач, он вдруг затих:

В Израиле бездна их,

Там гинекологов одних —

Как собак нерезаных;

Нет зубным врачам пути —

Потому что слишком много просятся.

А где на всех зубов найти?

Значит — безработица!»

Может не стоит к Израильским Врачам за консультациями не обращаться. Может не стоит идти по пути массовой вакцинации как в Израиле. Консультационной работой Вы их конечно обеспечите, но ненадолго: Они всю Россию залечат до смерти.

Им Пфайзер, судя по всему, уже неплохо заплатил за такую рекламную кампанию по всеобщей вакцинации. Можно уже начать думать не о доходах Израильских врачей, а о ЗДОРОВЬЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.

Кстати, как и в Израиле, в России массовую принудительную вакцинацию решили ввести ровно перед июлем – августом (самым жарким временем), когда и без вакцинации из-за высоких ночных и дневных температур коронавирус не активен. Когда и без вакцинации предполагается значительный спад волны коронавируса.

Пошли по пути Израиля и в этом? Это называется: «Чужими руками жар загребать».

Решили Подарок Природы приписать заслугам Российской Медицины?

Если еще добавить идею Германа Грефа (ссылающегося на еврейскую Каббалу) о том, что в России надо усовершенствовать систему образования до трехлетнего обучения вместо существующей одиннадцатилетней и растить необразованное население, которое просто контролировать, то снова Высоцкий вспоминается:

«Мишка также сообщил

По дороге в Мнёвники,

Говорит: «Голду Меир я словил

В радиоприёмнике…»

И такое рассказал,

Ну до того красиво,

Что я чуть было не попал

В лапы Тель-Авива.»

Об этой идее Германа Грефа и о том, что его слова полностью схожи с высказываниями верхушки нацистского Рейха, можно прочитать и посмотреть видеозаписи выступлений Грефа в Статье «Первый вопрос Герману Грефу»

3. На всякий случай напомню, что при всеобщей вакцинации в Израиле погибло людей (особенно в старшей возрастной группе) значительно больше, чем за всю пандемию. Об этом подробно в Статье «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» Часть ВТОРАЯ (п.5 и п.6 этой Статьи посвящены Израильской Теме)

А примерно через полтора месяца после всеобщей вакцинации «чудо-победа» Израиля, исходя из данных заболеваемости по стране, вдруг начала отступать.

Вот данные о новой волне в Израиле из официальной статистики:

( данные за период с 31 марта по 26 июня 2021 года из https://yandex.ru/maps/covid19?ll=54.528459%2C28.060649&z=3 )

При этом, вполне возможно, что этот июньский всплеск в Израиле временный, поскольку именно погода регулирует в этом регионе уровень заболеваемости в первую очередь, и основную волну стоит, видимо, ожидать осенью.

Можно, конечно, Израилю всеобщую вакцинацию повторить и начать повторять и далее, но тогда количество убиенных при каждой вакцинации через какое-то время может свести население страны в НОЛЬ.

Неужели, Уважаемый Михаил Альбертович, Вы направляете и население России по этому руслу?

4. И еще такой нюанс.

Об увеличении статистики заболеваемости коронавирусом после вакцинации, исходя исключительно из данных Минздрава России, в Статье «Первый вопрос к Михаилу Мурашко»

О том, что количество средне-тяжелых случаев при этом не уменьшается, в Статье «Второй вопрос к Михаилу Мурашко»

!!!!!!!! Интересно: сам Владимир Владимирович Путин, который, видимо, по Вашему совету привился, знает ли реальную статистику об увеличении заболеваемости после вакцинации? !!!!!!!!

Повезло нам, что Президент России спортом занимается и иммунитет у него сильный.

Статистику специальную под эту встречу изобрели или Президент России просто на слово верит Минздраву России – Рупору Израильской пропаганды?

Если вдруг не знает, то это уже не 52-ой, а 37-ой напоминает.

5. ВЫВОД: МОЖЕТ НАДО НЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ ЗАНИМАТЬСЯ. А НАЛАЖИВАНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДИ МАСС.

Как в Китае, который единственный из стран реально победил коронавирус, еще в середине 2020 года, когда о вакцинации и разговоров никаких не было.

При этом самое интересное, что и в случае принудительной всеобщей вакцинации, дисциплина необходима обязательна.

А то, что сейчас происходит, дисциплиной категорически не назовешь:

– устроили каникулы, но забыли ввести ограничительные дисциплинарные меры, дабы понаходиться в изоляции по домам (все поперлись отдыхать и расслабляться в Подмосковье); имеем рост заболеваемости в Подмосковье почти в три раза после таких каникул, который при этом не помог спаду заболеваемости в Москве;

– разрешенное переполненное метро (в котором многие в вагонах снимают маски) при запрете на походы в кафе;

– запрещение массовых мероприятий начиная с 500 или 1000 человек (или наукой доказано что при меньших количествах заражения не происходит?), кстати, в этом случае ни одно кафе не наберет такого кворума ;

– прочие совершенно несовместимые со здравой логикой меры, которые больше похожи на показуху.

Или это заготовленный на всякий случай вариант в случае полного провала массовой вакцинации: «Мол, люди сами виноваты, надо было дисциплину соблюдать; а они расслабились, думая, что после вакцинации все можно».

С Уважением.

мамонтенок.

P.S. По поводу нюанса из п.4 этой статьи анекдот вспомнился

Социализм. Времена Брежнева.

Директор книжного магазина пытается выполнить квартальный план. Чтобы повысить уровень продаж, директор наклеивает на книги фотографии со Съезда КПСС. Книги моментально раскупают.

В следующем квартале опять те же задачи.

На этот раз директор наклеивает на книги групповой портрет членов Политбюро. Книги моментально раскупают.

В следующем квартале снова та же история.

И директор наклеивает на книги большой портрет Леонида Ильича Брежнева. Книги моментально раскупают.

Довольный директор ходит по своему магазину. Вдруг двери открываются, входят какие-то люди, ведут директора в черную «Волгу» и куда-то везут. Приводят в кабинет. В кабинете в кресле сидит Брежнев и говорит:

«Когда Вы наклеили фотографии со Съезда КПСС на книгу «Винни-Пух и все, все, все» – я терпел.

Когда Вы наклеили групповой портрет членов Политбюро на книгу «Али-Баба и 40 разбойников» – я терпел.

Но когда Вы наклеили мой портрет на книгу «Нахаленок» – я не вытерпел…»

А по поводу строжайшего режима входа именно в кафе и рестораны:

Диалог девушки с официантом в кафе:

– Здравствуйте. Есть свободный столик?

– Вы Одна или со Спутником?

Даже в этом анекдоте израильские корни проглядывают в виде ответа вопросом на вопрос.

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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