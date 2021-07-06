В ДНР назвали число нарушений перемирия в Донбассе за две недели со стороны ВСУ

Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели, сообщили в представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, за прошедшие две недели украинские силовики 31 раз применяли тяжелое вооружение, передает РИА «Новости».

Уточняется, что за последние две недели украинские силовики выпустили по республике 80 артснарядов, около 260 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, один раз применяли ударный беспилотник. В результате обстрелов пострадал один мирный житель, погибли двое ополченцев, шестеро были ранены.

В понедельник в ДНР сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок на юге Донецка. В тот же день в результате обстрелов в Донбассе один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.