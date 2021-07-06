На Украине перестали работать сайты госструктур

На Украине одновременно прекратили работать сразу несколько сайтов госструктур Украины. Сбои в работе произошли на портале президента Украины Владимира Зеленского, Службы безопасности Украины (СБУ), Службы внешней разведки, а также Национального антикоррупционного бюро страны.

Попытки зайти на эти сайты приводили к тому, что браузер выдавал ответ «Не удается получить доступ к сайту – превышено время ожидания ответа».

На синхронность сбоя обратили внимание пользователи соцсетей. Некоторые из пользователей предполагают, что на сайты могла быть совершена кибератака.

Между тем, как информирует РБК-Украина, сайты украинских госструктур уже заработали.