Мнение: Чтобы они почувствовали, что такое Белоруссия

Лукашенко сегодня пригрозил остановить транзит немецких грузов в Россию через Белоруссию.

Сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси. Александр Лукашенко заметил, что для нас главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ:

– Задача Правительства – предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест. Хотел бы сегодня услышать, как мы защитим свои предприятия, за счет чего обеспечим импортозамещение и как простимулируем внутренний спрос.

Президент заметил, что продажи у нас на европейских рынках никогда не были большими:

– Особенно у тех предприятий, против которых были введены санкции, тот же БЕЛАЗ, МАЗ и так далее. Мы совсем немного туда поставляли продукции, но мы закупали там некоторые комплектующие. Так что, только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Они производятся на просторах бывшего Советского Союза, в Китае, Турции, Индии. Надо просто шевелиться и переориентироваться.

Александр Лукашенко отметил, что в Правительстве знают, кто в Германии, США и других странах сегодня выступил против поставок комплектующих и основных узлов на белорусские предприятия. И добавил:

– У нас есть опыт, помните, «Шкода», NIVEA и так далее. Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу, через Беларусь тоже ни шагу. Так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и в Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину –там хорошие дороги, пускай едут и поставляют. То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И прежде чем браться за оружие экономическое, думали.

Президент подчеркнул, что Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране:

–Те, кто ответственно к этому относится, понимает нас, –милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, – вы знаете, как к ним относиться.

https://www.sb.by/articles/lukashenko-poruchil-pravitelstvu-i-natsbanku-vnimatelno-posmotret-na-zapadnye-kompanii-kotorye-vedut.html – цинк

Фактически, Белоруссия в этом случае конечно потеряет какие-то деньги за отказ от транзита немецких грузов, но Германия в силу объема экспорта в Россию, за счет удлинения транзита через другие страны, потеряет куда больше.

В Кремле по этому поводу заявили, что данная угроза Лукашенко является следствием санкционного давления на Белоруссию. При этом не исключили. что данная экономическая война может косвенно затронуть и Россию из-за возможного разрыва некоторых технологических цепочек.

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