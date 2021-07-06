Мнение: Триумф летающего автомобиля, сгоревшая Тесла и собачий юмор

1. Впечатляющие кадры. Летающий автомобиль Эйркар, созданный словацким инженером Штефаном Кляйном, совершил длительный междугородний полёт, преодолев 80 километров между городами Нитрой и Братиславой за 25 минут. Автомобиль разгонялся при этом до 170 километров в час:

https://www.youtube.com/watch?v=rAuj7VV4OpA

https://knife.media/aircar/

За рулем AirCar был его создатель — профессор и дизайнер Штефан Кляйн. Приземлившись в аэропорту Братиславы, он за две с половиной минуты трансформировал летающий автомобиль в спорткар и поехал выпить чашку кофе рядом с Академией изящных искусств, где преподает.

По словам Кляйна, AirCar может пролететь около тысячи километров на высоте 2,5 тысячи метров. В салоне может находится два человека общим весом до 200 килограммов. В летающем автомобиле стоит двигатель от BMW, он работает на обычном бензине.

В отличие от дронов-такси, AirCar не может взлетать и приземляться вертикально, ему нужна взлетно-посадочная полоса. Чтобы управлять AirCar, нужна лицензия пилота и водительское удостоверение.

Эта новость возбудила урбанистов: они ещё не успели расчистить наземную часть городов от автомобилей, а тут такое посягательство на воздушное пространство.

Впрочем, пока опасаться нечего. Обычные автомобили летающая машина-трансформер вряд ли заменит, во всяком случае в городах: слишком небезопасно, когда такие штуки летают у вас над головой, да ещё и требуют посадочной полосы. По скорости передвижения на большие расстояния заметного выигрыша по сравнению с катящимися автомобилями пока тоже нет.

С другой стороны, трансформеры могут занять часть рынка легкомоторных самолётов. Также, в теории, они могут пригодиться в некоторых специфических условиях: в горах, где вместо прямых дорог одни только сложно преодолеваемые серпантины, или на архипелагах, где нет мостов между островами.

2. Очередная жуткая история с Теслой:

https://lenta.ru/news/2021/07/05/tesla/

Приобретенный жителем американского штата Пенсильвания автомобиль Tesla Model S Plaid сгорел через несколько дней после покупки. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 29 июня. По словам представляющего интересы владельца электрокара юриста Бена Мейзеласа (Ben Meiselas), его клиент оказался в ловушке и мог погибнуть. Автомобиль загорелся во время движения, водитель попытался быстро покинуть салон, однако электронная система управления дверями оказалась заблокированной. Автолюбителю пришлось приложить существенную силу и выбить дверь, чтобы спастись.

Представитель пострадавшего сообщил, что пылающий электрокар продолжил движение без водителя, проехал около 12 метров и остановился. Прибывшие на место пожарные потушили аккумуляторы машины и предотвратили взрыв.

Бен Мейзелас рассказал журналистам, что Tesla Model S Plaid была приобретена всего несколько дней назад. «Это был мучительный и ужасающий опыт», — подытожил юрист. По словам адвоката, они с клиентом будут разбираться в произошедшем и требовать от Tesla ответа. На момент написания заметки в компании не отреагировали на происшествие.

А если бы на месте водителя оказался менее физически развитый человек? Разумный инженер должен был предусмотреть легкий способ открыть дверь изнутри, особенно в столь горючем авто.

В России тем временем таки отменили обязательный техосмотр — теперь полис ОСАГО можно получить без дополнительных затрат времени и денег:

https://lenta.ru/news/2021/07/02/otvenil/

3. Собака весело пошутила, внезапно облаяв прохожего. Тот инстинктивно отпрянул от собаки, шагнул на проезжую часть и попал прямиком под грузовик. Сейчас пешеход в больнице — состояние тяжёлое, однако прогноз благоприятный:

https://www.vesti.ru/article/2582609

По моему опыту, действительно, многие собаки любят шутить таким образом, издавая резкие громкие звуки рядом со случайными людьми. Иногда это приводит к мелким неприятностям — испугавшийся человек может упасть, удариться или выронить что-нибудь из рук. Вместе с тем, собака без надлежащего воспитания — существо неразумное. Объяснить ей, что лаять на людей нехорошо, обычно не представляется возможным.