 

Танечка на отдыхе – Личное мнение

06.07.2021, 20:48, Разное
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Обыватели дотошно подсчитали, что отпуск молодой жены Петросяна Брухуновой на Мальдивах обошёлся юмористу никак не менее 2,5 миллионов рублей.

Минимальная цена домика на пляже — почти сто тысяч в сутки. Плюс к этому — удовольствия.


Фото: Соцсети

«Spa – я его никогда не забуду. Массажист Виджетта поправила мне онемевшую спину за один часовой сеанс», — написала Танечка в соцсетях.

Ну и, конечно, дико дорогие билеты, наряды, жрачка — если так можно назвать экзотические блюда высокой кухни.

Короче, в Тамбове и Пензе такого не подают.

Обыватели возмущены — миллионными тратами пахнет. Два с половиной мульта — и это минимум, который можно предположить.

Я знаю, что всех так бесит — тратят на неказистую Таню, а не на длинногогую инста-писю. Не заслужила — это сидит в головах обывательниц.

Когда на отдых вывозят красивую писю, это уже никого не возмущает — все понимают, что красота стоит денег. Но — Таню? Брухунову? У неё даже спина онемела!


Фото: Соцсети

Я так скажу: не завидуйте.

Умница Таня! Не обладая никакими особыми внешними данными, она получает массаж от массажиста Виджетты, которого она никогда не забудет, за счёт муженька.

А муж-оптимист стоит рядом и доволен, что довольна жена.

И правильно делает — живёт в своё удовольствие и делится им с женой.

Нафига Ваганычу писи? Они коварные. Другое дело родная Танечка — с ней уютно-тепло.

Смотрю на этот союз и каждый раз радуюсь — обоим вместе хорошо, пока мадам Степаненко грустит.

И бросьте, подлые завистники, вы эти свои «не заслужила»! Чем Таня хуже сожительниц/жён/любовниц старых толстосумов?

Нет внешности? Так не нужна Евгению Ваганычу — тепло простой души намного важнее.

Источник: Лена Миро



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