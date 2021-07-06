Мнение: Лукашенко вызвал огонь на себя?

Бывший глава ОАО «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, выдвигавшийся кандидатом в президенты Беларуси, приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Семеро бывших топ-менеджеров банка и бизнесменов — приговорены к тюремным срокам от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Жестко! Намного жестче, нежели приговоры Алексею Навальному и его соратникам…. Это такой хитрый ход Александра Лукашенко? Чтобы на его фоне наш президент Владимир Путин выглядел отъявленным гуманистом и вегетарианцем? Это типа вызывания на себя огня критики и недовольства Запада?

На снимке: бывший глава ОАО «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико в Верховном суде Беларуси. Фотография отсюда

—