 

Мнение: Лукашенко вызвал огонь на себя?

06.07.2021, 20:36, Разное
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Бывший глава ОАО «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, выдвигавшийся кандидатом в президенты Беларуси, приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Семеро бывших топ-менеджеров банка и бизнесменов — приговорены к тюремным срокам от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Жестко! Намного жестче, нежели приговоры Алексею Навальному и его соратникам….  Это такой хитрый ход Александра Лукашенко? Чтобы на его фоне наш президент Владимир Путин выглядел отъявленным гуманистом и вегетарианцем? Это типа вызывания на себя огня критики и недовольства Запада?

На снимке: бывший глава ОАО «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико в Верховном суде Беларуси. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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